San Damaso I | un Papa venerato l' 11 dicembre

San Damaso I, Papa e figura di grande rilievo nella storia della Chiesa cattolica, viene ricordato ogni anno l’11 dicembre. La sua vita e il suo operato hanno lasciato un’impronta significativa nel cristianesimo, contribuendo alla crescita e alla definizione della dottrina e delle istituzioni ecclesiastiche.

Chi era San Damaso I?. San Damaso I è una figura di grande rilievo nella storia della Chiesa cattolica, celebrato l'11 dicembre di ogni anno. Nato probabilmente in Spagna intorno al 305, Damaso divenne Papa nel 366, succedendo a Papa Liberio. La sua elezione fu caratterizzata da tensioni e conflitti, a causa di una scissione con l'antipapa Ursino. Tuttavia, riuscì a consolidare la sua posizione e a lasciare un segno indelebile nella storia ecclesiastica. Perché è diventato Santo?. Damaso I è noto per aver promosso la venerazione dei martiri cristiani e per aver commissionato a San Girolamo la traduzione della Bibbia in latino, conosciuta come la Vulgata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Damaso I: un Papa venerato l'11 dicembre

San Damaso I: un Papa venerato l'11 dicembre - Scopri chi era San Damaso I, perché è stato canonizzato, le curiosità sulla sua vita e le celebrazioni nel mondo. Come scrive quotidiano.net

Domani porteró voi e le vostre intenzioni nella Santa Messa. Vi ricordo nella preghiera e vi auguro ogni bene. Il Signore vi benedica e vi custodisca sempre. Vi affido all'intercessione della cara Madonna di Fontanellato e di San Damaso, papa. Vai su X