Sampdoria parla Gregucci | Dobbiamo guadagnarci l’aria e il profumo della vittoria con le prestazioni Su Pafundi dico questo

Sampdoria, il tecnico Gregucci in conferenza: «Dobbiamo guadagnarci l'aria e il profumo della vittoria con le prestazioni. Pafundi.» Alla vigilia di Palermo-Sampdoria (16° turno di Serie BKT), il tecnico Angelo Gregucci ha sottolineato rispetto per l'avversario ma anche la consapevolezza che la Samp dovrà "vendere cara la pelle" con una prestazione seria e lucida.