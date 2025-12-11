Sampdoria le ultime sull’infortunio di Cuni | l’attaccante punta al rientro in quella sfida | i dettagli
La Sampdoria riceve aggiornamenti positivi dall'infermeria riguardo a Cuni, l'attaccante che punta a tornare in campo in vista della sfida contro la Reggiana. Dopo un periodo di recupero, il giocatore sta accelerando i tempi di recupero, alimentando le speranze di una sua presenza in campo per il prossimo impegno dei blucerchiati.
Sampdoria, buone notizie dall’infermeria: Cuni accelera il recupero e punta al rientro con la Reggiana. Le ultime Dal quartier generale blucerchiato arrivano segnali incoraggianti. Marvin Cuni, attaccante albanese della Sampdoria, sta intensificando il percorso di riabilitazione dopo la lesione muscolare che lo aveva costretto a fermarsi. L’obiettivo è chiaro: tornare a disposizione di mister Angelo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
BEN VI STA | MASSIMO FERRERO LO AVEVA AUGURATO ALLA SAMPDORIA
Palermo-Sampdoria, verso la conferma dell’undici di Empoli: le probabili formazioni Qui le ultime novità alla vigilia della sfida tra rosanero e blucerchiati: https://qds.it/palermo-sampdoria-probabili-formazioni/ - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Cuni, ottima notizia per la Sampdoria di Gregucci: fissata la data del rientro dell’attaccante - Infortunio Cuni, in casa Sampdoria bisogna segnalare un’ottima notizia sulle condizioni del calciatore del team guidato da Angelo Gregucci La Sampdoria può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Da sampnews24.com
Infortunio Cuni, ecco quando può tornare in campo l’attaccante della Sampdoria: le ultime - Infortunio Cuni, il giocatore scuola Bayern Monaco scalpita per tornare a disposizione di Angelo Gregucci. Scrive sampnews24.com