Sampdoria le ultime sull’infortunio di Cuni | l’attaccante punta al rientro in quella sfida | i dettagli

La Sampdoria riceve aggiornamenti positivi dall'infermeria riguardo a Cuni, l'attaccante che punta a tornare in campo in vista della sfida contro la Reggiana. Dopo un periodo di recupero, il giocatore sta accelerando i tempi di recupero, alimentando le speranze di una sua presenza in campo per il prossimo impegno dei blucerchiati.

