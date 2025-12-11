Sammaurese si riparte | Torniamo al territorio

Dopo un periodo di incertezza, la Sammaurese riprende il suo cammino con una nuova gestione. La Bp Global ha ceduto il passo a un gruppo guidato da Stefano Guerra, già coinvolto come vicepresidente. L’obiettivo resta quello di rafforzare il legame con il territorio e rilanciare il progetto giallorosso, mantenendo viva la passione dei tifosi.

Doveva essere una gestione con un programma pluriennale, si era parlato anche di portare i colori giallorossi fra i professionisti, ma dopo poco meno di un anno e mezzo la Bp Global ha passato la mano a un nuovo gruppo che si sta formando attorno alla figura di Stefano Guerra, già vicepresidente da alcuni mesi dei giallorossi di San Mauro. Il nuovo gruppo dirigente parte da una situazione estremamente difficile: cinque punti dopo quindici giornate e otto di ritardo dal Chieti terzultimo. "Ho deciso di prendere in mano la situazione - ha commentato Guerra - per evitare che la Sammaurese arrivasse al fallimento: abbiamo trovato da sistemare posizioni che riguardano fornitori, calciatori della stagione scorsa e di quella attuale e ci siamo messi al lavoro".