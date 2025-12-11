Samira Lui inciampa in diretta | il sogno Sanremo ora è in bilico?

Durante una diretta, Samira Lui inciampa, sollevando dubbi sul suo futuro a Sanremo 2026. Tra possibilità di essere tra le candidate principali e un progetto televisivo su misura di Mediaset, il percorso della cantante è ancora incerto. La scena si fa ambigua, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori a chiedersi quale sarà il suo prossimo passo.

Per Samira Lui il futuro sembra ricco di opportunità, ma altrettanto incerto. Da una parte è tra le candidate più forti per affiancare Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026; dall'altra, Mediaset ha già in mente un programma cucito su misura per lei. Un momento d'oro, che però la espone anche alla pressione degli ascolti. E forse è per questo che nell'ultima puntata de La Ruota della Fortuna la co-conduttrice ha mostrato un pizzico di nervosismo. La prima gaffe di Samira a La Ruota della Fortuna. La puntata di mercoledì 10 dicembre si apre con il consueto stacchetto musicale e con Samira incaricata di presentare uno dei premi più ambiti: la nuova Fiat 500 elettrica.

