Samb corsa salvezza sempre più affollata
La lotta per la salvezza nel girone si intensifica, con sette squadre impegnate a raccogliere punti nelle ultime due giornate del girone di andata. Dalla Torres con nove punti all’Livorno e Gubbio con 18, ogni squadra cerca di migliorare la propria posizione prima della pausa, rendendo il finale di questa fase particolarmente avvincente.
Dai nove punti della Torres fino ad arrivare ai 18 di Livorno e Gubbio, sono sette le squadre che in queste ultime due giornate del girone di andata sono chiamate a raccogliere più punti possibile per chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Tra loro, a quota 17, c’è anche la Samb che non vince in campionato dallo scorso 4 ottobre, dalla trasferta di Sassari. Cinque sconfitte e tre pareggi negli ultimi otto turni con solo tre reti realizzate ed otto subite. ConEusepi a secco la Samb ha avuto evidenti difficoltà nello scardinare le retroguardie avversarie. A segno sono andati Nohuan Tourè a Livorno, Marranzino a Campobasso e Candellori contro il Pineto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
