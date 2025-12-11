Salvini udienza Open Arms rinviata

L'udienza della Cassazione relativa al ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è stata rinviata al 17 dicembre. La discussione riguarda le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio legate alla vicenda della nave della ONG.

14.03 I giudici della Cassazione hanno rinviato al 17 dicembre l'udienza in cui si discuterà il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nella vicenda della nave della Ong Open Arms.Lo scorso anno Salvini era stato assolto in I grado perché "il fatto non sussiste". Il rinvio è stato richiesto dal legale difensore di Salvini Giulia Bongiorno, che oggi non poteva essere presente per una indisposizione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

