Salvini Socrate e il rischio di fare la fine di Pericle

Matteo Salvini si trova a confrontarsi con un parallelo storico che mette in luce i rischi di un declino politico e istituzionale. Paragonato a Pericle, il leader leccese si trova di fronte a un percorso potenzialmente autodistruttivo, in un contesto di degenerazione delle sue stesse istituzioni. Un'analisi che invita a riflettere sui pericoli di un potere incontrollato.

Matteo Salvini rischia di fare la fine di Pericle. E no, non è una buona fine. Parliamo di una delle pagine più buie della storia ateniese, della degenerazione delle sue istituzioni in un senso che si può definire "grillino". Una degenerazione che trova la sua massima espressione nel racconto seguito alla battaglia delle Arginuse, spesso citato in storiografia come esempio lampante di come la demagogia possa uccidere la pratica democratica. All'italiana. Breve ripasso: il periodo è quello della guerra del Peloponneso. Si fronteggiano la lega delio-attica di Atene e quella del Peloponneso, guidata da Sparta.

