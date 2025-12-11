Salvini senza giudizio | una chat per controllare il Veneto Il partito Vannacci

L'articolo analizza le recenti dinamiche politiche e giudiziarie coinvolgendo Salvini, il caso Open Arms e le accuse contro Vannacci. Viene approfondito il ruolo delle chat di controllo nella regione Veneto e le implicazioni delle decisioni della Cassazione, evidenziando come la vera condanna possa arrivare dall'opinione pubblica e dai giudizi politici più che da un pronunciamento giudiziario.

Roma. La vera condanna sarà assolverlo. Il giudizio su Salvini, sul caso Open Arms, non lo darà la Cassazione che si pronuncia sul ricorso della Procura di Palermo. Non lo darà, e non solo perché Salvini ha chiesto il rinvio dell’udienza per un’indisposizione dell’avvocato Giulia Bongiorno. La pena di Salvini l’ha inventata Salvini e si chiama Vannacci, mentre il suo fantasma resta Zaia. Al primo, a Vannacci, ha fatto credere che avrebbe preso il suo posto e Vannacci ci è cascato (ieri era in abito gessato alla Camera insieme all’ex pistolero di FdI, Pozzolo, per provare costruire il gruppo Noi con Vannacci), a Zaia prova a portare via la vittoria schiacciante in Veneto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Salvini (senza) giudizio: una chat per controllare il Veneto. Il “partito” Vannacci

Salvini (senza) giudizio: una chat per controllare il Veneto. Il “partito” Vannacci - Non sarà la Cassazione a decidere il destino del leader della Lega, ma il caos che lui stesso ha generato: tra l'ex generale che scalpita e l'ex governatore che incombe, il vero giudizio arriva dalla ... Lo riporta ilfoglio.it

Open Arms, follia pm contro Salvini: ricorso Cassazione senza Appello/ Attacco dei giudici verso il voto 2027 - Salvini, i pm di Palermo fanno ricorso in Cassazione saltando l'Appello: la mossa spericolata che "guarda" alle Elezioni 2027 NUOVO AFFONDO DEI GIUDICI CONTRO IL ... Da ilsussidiario.net

@ladyonorato é riuscita dove neanche Salvini. Farsi smentire perfino da…. Vai su X

Mario Roggero dopo la condanna in Appello: «Giudici senza coraggio». Salvini solidale. I legali delle vittime: «Fu una vendetta, non legittima difesa. Lui si credeva Dio» - facebook.com Vai su Facebook