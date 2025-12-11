Salvini se la prende con chi fa sciopero il 12 dicembre | Irresponsabili sulla pelle dei lavoratori
Matteo Salvini critica gli scioperi dei trasporti programmati per il 12 dicembre, definendoli irresponsabili e dannosi per i lavoratori. Nel suo intervento, il leader della Lega sottolinea come tali azioni rappresentino una battaglia ideologica che mette a rischio la funzionalità del Paese. La discussione si inserisce nel contesto di tensioni tra le parti coinvolte.
Matteo Salvini ha lanciato l'ennesimo attacco nei confronti di chi aderirà allo sciopero dei trasporti in programma domani, venerdì 12 dicembre: "Ritengo irresponsabile bloccare il Paese", ha ripetuto, parlando di una "battaglia ideologica sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori".
salvini prende sberle da tutti. Bonelli al question time lo umilia. Dovremmo essere noi italiani a manifestare per lo spreco disumano di soldi pubblici che la lega fa da quando è nata.
