Salvati dal fattorino della pizza anziano ancora in rianimazione

Recentemente, l'ospedale San Martino ha assistito a un incremento di ricoveri dovuti a intossicazioni da monossido di carbonio, causate dal malfunzionamento di impianti domestici. Tra le storie più preoccupanti, quella di un anziano salvato dal fattorino della pizza, che attualmente si trova ancora in rianimazione.

Negli ultimi giorni l'ospedale San Martino ha registrato diversi accessi per inalazione di monossido di carbonio per mal funzionamento di impianti domestici.Sabato 6 dicembre sono entrati in pronto soccorso una ragazza di 31 anni, un uomo di 43 anni e un bambino di 12 anni. Tutti e tre sono stati.

