Salute | intergruppo parlamentare ' Benessere acustico' ' impegno su temi salute uditiva'

Roma, 11 dic (Adnkronos) - E' nato l'Intergruppo parlamentare 'Benessere acustico', un nuovo organismo trasversale che si propone di promuovere un rinnovato impegno istituzionale sui temi della salute uditiva, della qualità acustica degli ambienti e dell'impatto del rumore sulla vita delle persone. L'Intergruppo è stato istituito su iniziativa di Luciano Ciocchetti, vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera dei deputati, con il sostegno di Udito Italia, onlus impegnata nella promozione e sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione e del benessere uditivo e ne hanno parlato alla Camera dei deputati il giornalista di Rainews 24 Alberto Puoti, la presidente di Udito Italia Valentina Faricelli, i deputati Nazario Pagano, Maria Chiara Gadda, Marco Furfaro, la presidente del Comitato scientifico di Udito Italia Marcella Marletta e il fondatore di Udito Italia Mauro Menzietti.