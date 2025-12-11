Salute e medicina di genere | al via le conferenze dell’Università popolare Malvermi

L’offerta culturale e formativa targata Uni Auser Piacenza esce dalle sue aule e incontra la cittadinanza, invitata a partecipare gratuitamente ad una serie di sei conferenze, da qui a marzo 2026, tenute da altrettante voci autorevoli al femminile, dottoresse specialiste, della cura e del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Frequenze di Salute La rubrica sulla medicina, benessere e tutto ciò che riguarda la salute, con ospiti specializzati ed esperti del settore, intervistati da Gherarda Cerone In questa puntata il Dottor Italo Cantore Oggi in onda alle 18.30 - 19.30 - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Focus a Foggia sulla medicina di genere | quali cure su misura per uomini e donne

Leggi anche: Fondazione Onda ETS assegna 3 Bollini Rosa a Ospedale San Carlo di Nancy e due bollini a Tiberia Hospital di Roma

Salute e medicina di genere: al via le conferenze dell’Università popolare - Salute e medicina di genere: al via le conferenze dell’Università popolare ‘Malvermi’ di Piacenza. Scrive piacenzasera.it

Prevenzione e salute: doppio incontro a Varese e a Gavirate promossi da Ats Insubriua - Sabato 13 dicembre ci sarà a Varese l’incontro sulla medicina di genere mentre a Gavirate si terrà il punto sullo screening mammografico ... Lo riporta varesenews.it