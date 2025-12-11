Salto con gli sci l’ostica Klingenthal riaccoglie le donne Serve sangue freddo per emergere in Sassonia

Oasport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Klingenthal, in Sassonia, torna il salto con gli sci femminile, una delle tappe più impegnative della Coppa del Mondo. Le atlete devono affrontare condizioni difficili e un percorso che richiede sangue freddo e determinazione per emergere in questa fase cruciale della stagione.

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci rimane nell’ Europa centrale, preparandosi a vivere una delle proprie tappe più ostiche in assoluto. Nei giorni del 12-13 dicembre si gareggerà difatti a Klingenthal, in Germania, dove il maltempo è sovente un fattore e dove l’incidenza del vento non va mai sottovalutata o presa sottogamba. Va sottolineato come queste date avrebbero dovuto vedere il massimo circuito impegnato a Lake Placid, negli Stati Uniti. Tuttavia, durante l’estate, è emersa la necessità di effettuare interventi improrogabili sul trampolino grande della località americana. La Fis ha prontamente trovato un’ alternativa, chiamando in azione il borgo della Sassonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

salto con gli sci l8217ostica klingenthal riaccoglie le donne serve sangue freddo per emergere in sassonia

© Oasport.it - Salto con gli sci, l’ostica Klingenthal riaccoglie le donne. Serve sangue freddo per emergere in Sassonia

Salto con gli sci, l’ostica Klingenthal riaccoglie le donne. Serve sangue freddo per emergere in Sassonia - La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci rimane nell’Europa centrale, preparandosi a vivere una delle proprie tappe più ostiche in assoluto. Da oasport.it

salto sci l8217ostica klingenthalSalto con gli sci, Klingenthal è contesto complicato. Chi risolverà il rebus-vento in questo 2025? - 14 dicembre vedrà la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci impegnata sul trampolino di Klingenthal, in Germania. Lo riporta oasport.it