Salto con gli sci l’ostica Klingenthal riaccoglie le donne Serve sangue freddo per emergere in Sassonia

A Klingenthal, in Sassonia, torna il salto con gli sci femminile, una delle tappe più impegnative della Coppa del Mondo. Le atlete devono affrontare condizioni difficili e un percorso che richiede sangue freddo e determinazione per emergere in questa fase cruciale della stagione.

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci rimane nell’ Europa centrale, preparandosi a vivere una delle proprie tappe più ostiche in assoluto. Nei giorni del 12-13 dicembre si gareggerà difatti a Klingenthal, in Germania, dove il maltempo è sovente un fattore e dove l’incidenza del vento non va mai sottovalutata o presa sottogamba. Va sottolineato come queste date avrebbero dovuto vedere il massimo circuito impegnato a Lake Placid, negli Stati Uniti. Tuttavia, durante l’estate, è emersa la necessità di effettuare interventi improrogabili sul trampolino grande della località americana. La Fis ha prontamente trovato un’ alternativa, chiamando in azione il borgo della Sassonia. 🔗 Leggi su Oasport.it