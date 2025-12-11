Salto con gli sci la famiglia Prevc e il crisantemo dorato a 16 petali i temi forti della tappa di Klingenthal

La tappa di Klingenthal segna il ritorno della Coppa del Mondo di salto con gli sci, con protagonisti principali la famiglia Prevc. Tra le sfide e le emozioni, spicca il simbolismo del crisantemo dorato a 16 petali, espressione di rinascita e speranza dopo gli eventi di Wisla. Una competizione che promette grandi spettacoli e colpi di scena.

La Coppa del Mondo di salto con gli sci riparte da Klingenthal nel segno della famiglia Prevc. Non potrebbe essere altrimenti dopo quanto accaduto a Wisla settimana scorsa. In campo maschile, Domen ha realizzato un abbacinante doppietta che gli ha conferito il pettorale giallo. Nel settore femminile, la sorella Nika ha raggiunto l'ormai ritirato primogenito Peter quale rappresentante della Slovenia con più successi nel massimo circuito tenendo in considerazione ambedue i sessi. Se i protagonisti del fine settimana andato in archivio condividono i geni (a proposito, complimenti a papà Dare e mamma Julijana), gli antagonisti principali dei saltatori di Dolenja Vas hanno in comune il passaporto, quello sul quale capeggia il crisantemo dorato a 16 petali, emblema dell'Imperatore del Giappone.

