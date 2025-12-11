Sale umanizzate e un nuovo letto parto i doni natalizi per l’Unità di ostetricia e ginecologia

In occasione delle festività natalizie, sono stati donati sale umanizzate e un nuovo letto parto all’Unità di ostetricia e ginecologia. L’iniziativa, promossa dall’associazione Cuore e mani aperte Odv e presentata da don Gianni Mattia, mira a rendere più accoglienti e umani gli spazi ospedalieri, valorizzando un momento speciale come quello della nascita.

L’iniziativa, presentata dal presidente dell’associazione Cuore e mani aperte Odv, don Gianni Mattia, si inserisce nella missione di umanizzare gli spazi ospedalieri, specialmente in un momento cruciale come quello della nascita. Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it