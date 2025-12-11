Salah ti conviene lasciare Liverpool? Dire addio alla Premier ridurrebbe il valore del suo brand Athletic

Salah, uno dei protagonisti più iconici del Liverpool, potrebbe lasciare la Premier League, una mossa che avrebbe ripercussioni significative sulla sua carriera e sul valore del suo brand. La possibilità di un suo addio sta attirando attenzione internazionale, suscitando molte discussioni e speculazioni sul suo futuro e sulle motivazioni dietro questa possibile scelta.

Salah che potrebbe lasciare Liverpool è una notizia da prima pagina. All’estero, giustamente, se ne scrive e se ne parla tantissimo. Lo fa anche Athletic. Mohamed Salah non è solo un campione sul campo, ma un brand globale con oltre 100 milioni di follower e contratti pubblicitari da milioni di sterline. Il futuro dell’attaccante del Liverpool è incerto: il rapporto con l’allenatore Arne Slot è incrinato e la prossima partita contro il Brighton potrebbe essere la sua ultima ad Anfield. Le possibili destinazioni vanno dai top club europei all’Arabia Saudita, fino alla Mls, decisioni che dovranno tutelare sia la carriera sportiva sia il valore del “Brand Salah”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Salah, ti conviene lasciare Liverpool? Dire addio alla Premier ridurrebbe il valore del suo brand (Athletic)

Salah, ti conviene lasciare Liverpool? Dire addio alla Premier ridurrebbe il valore del suo brand (Athletic) Sui social Salah domina la Premier: oltre 100 milioni di follower, più del doppio di Haaland. E ogni suo contratto pubblicitario vale tra 3,5 e 6 milioni di ste - facebook.com Vai su Facebook

Salah, ti conviene lasciare Liverpool? Dire addio alla Premier ridurrebbe il valore del suo brand (Athletic) - Salah vuole partire da Liverpool ma così rischia di rovinare il suo Brand. Segnala ilnapolista.it

Inter-Liverpool, Salah non convocato: le news di oggi - L'attaccante egiziano escluso dalla sfida di Champions League di San Siro fra Inter e Liverpool. Si legge su sport.sky.it