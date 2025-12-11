Salah si lagna perché soffre della sindrome della superiorità illusoria Times

L'attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, è stato recentemente al centro di discussioni riguardo a un suo presunto atteggiamento di superiorità. Secondo il Times, Salah sarebbe affetto dalla sindrome della “superiorità illusoria”, credendo di essere superiore agli altri, un comportamento che ha suscitato diverse opinioni nel mondo del calcio.

Secondo il Times Salah soffre della sindrome della “superiorità illusoria”. Crede di essere molto meglio di quello che è. E non è un editoriale isolato quello di Matthew Syed: è difficile trovar qualcuno sulla stampa inglese che parteggi per la star egiziana nella rottura con il Liverpool. Per il Times “Salah è un calciatore fenomenale e anche un bravo ragazzo. Ma ecco il punto: non è stato presente alle gare in questa stagione. Forse l’età lo sta mettendo a dura prova, forse sta faticando in un nuovo contesto, forse qualcos’altro. Arne Slot, chiaramente un allenatore che desiderava ardentemente la vittoria della squadra (e che è stato determinante nell’aiutare Salah a raggiungere vette superlative la scorsa stagione), lo ha relegato in panchina”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it