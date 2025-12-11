Sagra della Polenta e delle Ciammellette Scrofanesi

Sabato 13 dicembre, a Sacrofano, torna la terza edizione della Sagra della Polenta e delle Ciammellette Scrofanesi. L'evento, che si svolge in piazza Ugo Serata, celebra le tradizioni locali con piatti tipici e momenti di convivialità, offrendo un'opportunità di incontro e valorizzazione del patrimonio culinario del territorio.

