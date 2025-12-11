Sabrina Ferilli ha speso 115mila euro per una settimana a Parigi L' attrice smentisce tutto | il secco commento

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un presunto investimento di 115mila euro da parte di Sabrina Ferilli per una settimana a Parigi, tra voli privati e hotel di lusso. Tuttavia, l'attrice ha prontamente smentito queste voci, chiarendo la reale natura della sua visita nella capitale francese.

115mila euro per una fuga romantica a Parigi della durata di sette giorni: secondo l'account Instagram Viaggi da Ricchi, tanto avrebbe speso Sabrina Ferilli per una trasferta in due nella capitale francese, tra volo con jet privato da Roma, notti in uno degli hotel più lussuosi della città. 🔗 Leggi su Today.it

