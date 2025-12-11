Sabato le esequie dell’avvocato Antonio Caruso Lombardi

Sabato alle 10 si terranno le esequie dell’avvocato Antonio Caruso Lombardi nel Duomo della città. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 91 anni, rappresenta una perdita significativa per la comunità. Un momento di ricordo e commozione per onorare la sua lunga vita e il suo contributo professionale.

Sarà celebrato sabato alle 10 in Duomo, il funerale dell’avvocato Antonio Caruso Lombardi, spentosi all’età di 91 anni. Lascia la moglie Francesca Santini e i figli Alessandro, medico e Antonella, avvocata, che condivideva col padre lo studio legale di via Chiaramonti. L’avvocato Antonio, si è dedicato alla professione fin quasi alla fine dei suoi giorni, ma ha anche esercitato l’attività di docente nelle scuole superiori cittadine, lasciando un’impronta nella formazione di molti giovani. Amico fraterno dei colleghi Augusto Calzolari, spentosi da tempo e Pietro Ghirotti, aveva per anni fatto parte del club service cittadino Round Table, mettendosi a disposizione del circolo e degli associati, con spirito di servizio e condivisione di intenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it