Sabato il derby Milan-Inter femminile | a che ora e dove vederlo in chiaro GRATIS

Sabato 13 dicembre alle 15 si disputerà il derby femminile tra Milan e Inter, valido per la nona giornata della Serie A Women Athora. La partita si svolgerà al Felice Chinetti di Solbiate Arno e sarà trasmessa in chiaro gratis, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire il confronto tra le due squadra lombarde.

Sarà il Felice Chinetti di Solbiate Arno a fare da cornice al prossimo derby Milan- Inter femminile, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15 e valido per la nona giornata della Serie A Women Athora. L’impianto varesino, già sede delle gare casalinghe del Milan Futuro, ospiterà una sfida che promette spettacolo e che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’intero girone d’andata. A presentarsi al derby saranno due squadre in salute: il Milan di Suzanne Bakker, galvanizzato dal successo esterno sul Napoli Women a Cercola, e l’Inter di Gianpiero Piovani, reduce dal roboante 5-0 sul Genoa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Sabato 20 dicembre ore 20.30 in arena c'è il derby del Ticino! UYBA vs Novara ? Biglietti disponibili su: https://volleybusto.vivaticket.it/ Promo per società sportive! Per tutte le società sportive è attivo un servizio di prenotazione dedicata (settore CURV - facebook.com Vai su Facebook

Serie A Women, sabato il derby di Milano: biglietti in vendita - Come riporta il sito ufficiale del Milan, sono in vendita i biglietti per il derby di Milano della Serie A Women, in programma sabato alle 15 allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate ... milannews.it scrive

Sabato alle 15 in scena il derby femminile tra Milan e Inter: decisa la sede della stracittadina - Sarà lo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno a ospitare, sabato 13 dicembre alle ore 15, il derby tra Milan e Inter, valido per la nona giornata della Serie A Women ... msn.com scrive