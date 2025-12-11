Sabato 13 e domenica 14 dicembre la magia di Varchi di Natale a Levane

Sabato 13 e domenica 14 dicembre si svolgerà a Levane l'evento “Varchi di Natale”, un'occasione per immergersi nell'atmosfera natalizia tra luci, musica e tradizioni. Due giorni di festeggiamenti e iniziative che renderanno ancora più speciale il centro del paese, coinvolgendo tutta la comunità e visitatori in un percorso di convivialità e spirito natalizio.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Sabato 13 e domenica 14 dicembre, la magia di “ Varchi di Natale” a Levane. Sabato 13 e domenica 14 dicembre la magia di “Varchi di Natale” giunge anche a Levane per diventare parte integrante della festa più bella dell’anno che ha come protagonista la comunità, come spiegano il Sindaco Silvia Chiassai Martini e l’Assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini: “Sarà un bel Natale a Levane, particolarmente addobbata quest’anno, con una zona selfie e le luminarie in via Leona e in piazza del Secco – afferma il Sindaco – Una festa a cui non possono mancare i nostri bambini, con l’esibizione, come da tradizione del coro natalizio dell’Istituto Comprensivo Mochi sul sacrato della Chiesa, con voci e melodie che sapranno sprigionare emozioni tipiche dell’atmosfera del periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 13 e domenica 14 dicembre, la magia di “Varchi di Natale” a Levane

È stata una settimana intensa per La Quarta Luna. Sabato, domenica e lunedì possono essere racchiusi in queste due immagini, che evocano emozione, gratitudine, soddisfazione e gioia. Sentimenti che brillano nonostante la fatica, le corse e la stanche - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di Santa Lucia: cosa ci aspetta Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre - La causa è da attribuire all’avanzata di un robusto campo di alta pressione di origine africana (il famigerato anticiclone africano), accompagnato da aria calda in quota, che abbraccerà l’Italia tra S ... Segnala ilmeteo.it

La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 13 e domenica 14 dicembre - Nel fine settimana torna il consueto appuntamento con l'iniziativa Ama con centri attivi in tutta la Capitale. Riporta romatoday.it