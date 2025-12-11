S Bonico torna il concerto di Natale del coro femminile The Bells a favore dell’Unione Ciechi

Il concerto di Natale del coro femminile The Bells torna venerdì 12 dicembre alla chiesa di S. Bonico, alle ore 21. Organizzato dal Moto Club della Polizia di Stato - Sezione di Piacenza, l'evento sostiene l’Unione Ciechi e rappresenta un’occasione di musica e solidarietà in vista delle festività natalizie.

Venerdì 12 dicembre, alle ore 21, la Chiesa di S. Bonico ospiterà il tradizionale concerto natalizio del coro femminile The Bells, organizzato dal Moto Club della Polizia di Stato - Sezione di Piacenza.L'ingresso è a offerta libera e l'intero ricavato sarà devoluto all'Unione Italiana dei Ciechi.