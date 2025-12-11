Rutte lancia l’allarme | La Nato è il prossimo obiettivo della Russia

Il segretario della NATO, Mark Rutte, ha avvertito che la Russia potrebbe rivolgersi contro l’Alleanza nei prossimi mesi, rappresentando una minaccia crescente. Durante un intervento a Berlino in occasione dell’evento “Msc”, Rutte ha sottolineato la necessità di rafforzare le difese occidentali di fronte a possibili attacchi, lanciando un allarme sulla stabilità internazionale.

