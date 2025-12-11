Rutte lancia la bomba | La Nato è il prossimo obiettivo della Russia

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, avverte che l'organizzazione potrebbe essere il prossimo obiettivo delle mire della Russia, evidenziando la crescente tensione e i rischi di escalation tra le due potenze. La sua dichiarazione mette in luce le preoccupazioni sulla sicurezza europea e le possibili ripercussioni di un'ulteriore escalation nel contesto internazionale.

"Siamo il prossimo obiettivo della Russia". Il segretario generale della Nato Mark Rutte non usa mezzi termini. È un avvertimento duro, diretto quello del capo dell'Alleanza Atlantica nelle prime parole del discorso a Berlino presso la Rappresentanza di Stato bavarese. "Sono qui per dirvi dove si colloca la Nato e cosa dobbiamo fare per fermare una guerra prima che inizi. E per farlo, dobbiamo essere assolutamente chiari sulla minaccia: siamo il prossimo obiettivo della Russia e siamo già in pericolo ". Per diversi minuti non nomina neppure l'Ucraina ma il "nocciolo della questione" lo capiscono tutti.