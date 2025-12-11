Rutte avverte l’Europa | Siamo il prossimo obiettivo della Russia Incubo guerra

Mark Rutte, segretario generale della NATO ed ex primo ministro olandese, mette in guardia l’Europa, affermando che potrebbe essere il prossimo obiettivo della Russia. Il suo avvertimento sottolinea la crescente tensions e il rischio di escalation nel contesto internazionale, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e preparazione da parte dei paesi europei.

L’avvertimento lanciato da Mark Rutte, l’attuale segretario generale della NATO ed ex primo ministro olandese, risuona come un severo campanello d’allarme per l’intera Europa. Durante un evento di alto livello tenutosi a Berlino, nell’ambito della prestigiosa Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (MSC), Rutte ha espresso una valutazione diretta e senza mezzi termini: “Siamo il prossimo obiettivo della Russia e siamo già in pericolo”. Questa dichiarazione perentoria non rappresenta solo una previsione pessimistica, ma un invito pressante e immediato a una radicale rivalutazione della postura di difesa del continente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it