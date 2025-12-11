Russia-Ucraina il generale Capitini | NelL’idea di pace di Putin e Trump non c’è posto per l’Europa

Mentre le trattative sulla guerra in Ucraina si intensificano e le posizioni di Trump e Putin sembrano escludere l’Europa, il generale Capitini analizza le implicazioni di un’ipotetica pace. Con il coinvolgimento degli Stati Uniti, il quadro geopolitico si complica, sollevando interrogativi sul ruolo e il destino dell’Europa nel contesto internazionale.

Mentre le trattative sulla guerra in Ucraina e la possibile pacificazione tra Kiev e Mosca mediata dagli Stati Uniti si fanno sempre più complesse, e il presidente Usa Donald Trump promuove un approccio a tutto campo che mira a fare della guerra in Est Europa il banco di prova di una profonda distensione con Mosca, l’Europa si interroga sul proprio futuro strategico e geopolitico. All’ombra della trattativa russo-americana e della nuova National Security Strategy di Trump, l’Unione Europea sembra messa ai margini. La “pace” pensata da Trump è un accordo imperiale a tutto campo, preludio di una “Nuova Yalta” con Mosca (e Pechino) o è una chimera? E che scenari si aprono per la sicurezza e la difesa dell’Europa? Ne abbiamo parlato con Paolo Capitini, generale di brigata in riserva dell’Esercito e attento osservatore degli scenari internazionali, autore con Mirko Campochiari, del volume “ Le Parole della Guerra – Viaggio nel mondo dei termini militari –Esercito ” (edizioni Parabellum). 🔗 Leggi su It.insideover.com