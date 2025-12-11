Russia quali Paesi a rischio in caso di attacco alla Nato? Dai Baltici alla Finlandia fino alla Polonia le prime linee del fronte
L'avanzata delle tensioni tra Russia e alleati occidentali desta preoccupazioni per la stabilità europea. Dalla Lettonia alla Polonia, le nazioni vicino ai confini russi sono considerate le prime a rischio in caso di escalation del conflitto. La ripresa delle ostilità in Europa solleva interrogativi sulle possibili ripercussioni per la sicurezza dei Paesi della regione.
«I conflitti sono esattamente davanti alla nostra porta di casa. La Russia ha riportato in Europa la guerra. Dobbiamo essere pronti a fare quello che hanno fatto allora i nostri padri e i.
"Trump sta salvaguardando la Russia, la Cina e i Paesi del Medio Oriente, e prende di mira l'Europa" Tiziana Maiolo
«L'Europa oggi è un terreno di conquista per gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Tre imperi in declino che per sopravvivere hanno bisogno delle nostre ricchezze, dei nostri mercati e dei nostri consumatori. Se non ci muoviamo, verremo fatti a pezzi per consenti
