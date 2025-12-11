Russia incendio devasta mercato coperto a San Pietroburgo | le fiamme divampano nella notte

Un grave incendio ha colpito il mercato coperto Pravoberezhny a San Pietroburgo, causando una forte distruzione e una perdita di vite umane. Le fiamme si sono sviluppate nella notte, lasciando dietro di sé danni ingenti e preoccupazione tra la popolazione locale. La tragedia evidenzia la vulnerabilità di queste strutture pubbliche in Russia.

Almeno una persona è rimasta uccisa in un violento incendio che mercoledì ha devastato il Pravoberezhny, un mercato coperto nella città russa di San Pietroburgo. Le immagini riprese sul posto mostrano le fiamme che si levano nel cielo notturno attraverso il tetto della struttura. Il Ministero delle Situazioni di Emergenza russo ha riferito che 100 persone sono state evacuate dalla zona mentre i vigili del fuoco combattevano il rogo. Il portavoce del ministero Igor Ulubikov ha dichiarato che 1.500 metri quadrati sono andati distrutti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, incendio devasta mercato coperto a San Pietroburgo: le fiamme divampano nella notte

Biagio Simonetta. . Ma davvero la Nato starebbe pensando a un attacco preventivo contro la Russia? Nelle ultime ore è circolata una frase del comandante militare italiano, Giuseppe Cavo Dragone, che ha acceso un incendio mediatico: tra interpretazioni sba - facebook.com Vai su Facebook

Russia, incendio devasta mercato coperto a San Pietroburgo: le fiamme divampano nella notte - (LaPresse) Almeno una persona è rimasta uccisa in un violento incendio che mercoledì ha devastato il Pravoberezhny, un mercato coperto nella ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Mercato coperto. Rinascita dalle ceneri e lavori in tempi record: "Pronti da lunedì" - Era chiuso dal 15 maggio scorso dopo che nella notte un incendio lo aveva reso inagibile. Secondo ilrestodelcarlino.it