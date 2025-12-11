Ruotolo scarica il sindaco di Castellammare con una lettera aperta

Sandro Ruotolo, membro della segreteria nazionale del Pd, ha scritto una lettera aperta al sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, esprimendo dure critiche sulla situazione politica e sull’attuale amministrazione, dichiarando che la giunta ha raggiunto il suo limite e non è più in grado di garantire un’efficace gestione della città.

Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd, in una lettera inviata al sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, sostiene che "questa storia, questa giunta, in queste condizioni, è arrivata al capolinea. Il voto è stato inquinato e il Consiglio comunale è compromesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ruotolo scarica Vicinanza: «Giunta al capolinea, voto inquinato e Consiglio compromesso» - L'eurodeputato contro il sindaco di Castellammare: «Il voto è stato inquinato e il Consiglio comunale è compromesso politicamente e moralmente» ... stylo24.it scrive

Castellammare, legalità e trasparenza, il Pd incalza il sindaco: «Serve una vera svolta» - «L’instabilità amministrativa che ha segnato Castellammare in questi anni ha favorito la penetrazione della criminalità nella vita pubblica. Da ilmattino.it