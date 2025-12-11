Ruotolo Pd al sindaco di Castellammare di Stabia | Giunta al capolinea

Tempo di lettura: 2 minuti Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd, in una lettera inviata al sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, sostiene che “ questa storia, questa giunta, in queste condizioni, è arrivata al capolinea. Il voto è stato inquinato e il Consiglio comunale è compromesso politicamente e moralmente”. Ruotolo si riferisce all’inchiesta che ha portato alle dimissioni del consigliere comunale di maggioranza, Nino Di Maio, dopo che i nomi del figlio e del nipote sono risultati coinvolti come indagati nell’inchiesta per associazione camorristica con l’arresto di 11 persone relativamente alle infiltrazioni criminali del clan D’Alessandro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ruotolo (Pd) al sindaco di Castellammare di Stabia: “Giunta al capolinea”

