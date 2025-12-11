Rugby Challenge Cup | le Zebre Parma vanno nella tana del Montpellier

La Rugby Challenge Cup torna con la seconda giornata, portando le Zebre Parma a sfidare il Montpellier in una trasferta impegnativa. La manifestazione continentale continua a offrire sfide avvincenti, mettendo alla prova le squadre nella competizione europea di rugby.

Torna la Rugby Challenge Cup e nel weekend si disputa la seconda giornata della manifestazione continentale e per le Zebre Parma una dura trasferta sul campo del Montpellier. Le due squadre sono reduci da un successo all'esordio e sono appaiate in classifica con 5 punti e i ragazzi di Massimo Brunello sono chiamati all'impresa per continuare la corsa al vertice nel gruppo 1. La formazione francese, infatti, è attualmente settima nel Top 14, ma è reduce da tre successi consecutivi che ne confermano l'ottimo momento di forma. Da tenere d'occhio, soprattutto, il mediano di mischia scozzese Ali Price, arrivato a Montpellier quest'estate, e che sta facendo fare un vero e proprio salto di qualità alla squadra in attacco.