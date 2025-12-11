Rugby a 7 le avversarie dell’Italia nel SVNS 3 | due Nazioni saranno promosse nel SVNS 2

La Nazionale italiana di rugby a 7 maschile si avvicina alla tappa del SVNS 3, una fase cruciale per la crescita e la promozione nel circuito internazionale. Con l’obiettivo di salire in SVNS 2 e aspirare ai Mondiali, gli incontri si preannunciano decisivi per il futuro della squadra e per rafforzare la presenza italiana nel rugby a 7 mondiale.

La Nazionale italiana di rugby a 7 maschile si prepara ad affrontare una tappa molto importante nel proprio percorso internazionale: manca poco più di un mese al SVNS 3, la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e poi di sognare la partecipazione ai Mondiali. La competizione si svolgerà in un’unica tappa, che avrà luogo nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 a Dubai, al termine della quale le prime due classificate verranno promosse al SVNS 2, mentre le altre sei dovranno ripartire in estate dalle divisioni continentali. A contendere all’Italia quella che sarebbe una storica promozione, saranno Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Madagascar, Samoa e Tonga. 🔗 Leggi su Oasport.it