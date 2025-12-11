Rugani Juventus il difensore si candida a risorsa importante per Spalletti nel prossimo ciclo di partite | il piano sul bianconero

Rugani torna a disposizione della Juventus e si propone come una risorsa fondamentale per Spalletti nel prossimo ciclo di partite. Il difensore, rientrato in campo ieri, rappresenta un'alternativa affidabile nel reparto arretrato, rafforzando le scelte del tecnico in vista delle sfide imminenti.

Rugani Juventus, il difensore è tornato a disposizione nel match di ieri e offre al tecnico un'alternativa importante dietro in questo ciclo di partite. La vittoria convincente ottenuta ieri sera all' Allianz Stadium contro il Pafos non ha consegnato agli archivi soltanto tre punti fondamentali per il cammino europeo della Juventus, ma ha anche sancito ufficialmente la fine dell'emergenza numerica nel reparto arretrato. Tra i sorrisi per il 2-0 firmato McKennie-David, c'è spazio anche per la soddisfazione di aver rivisto in panchina Daniele Rugani. Il difensore ha vissuto la gara in panchina insieme al compagno di reparto Gleison Bremer, confermando di essere finalmente guarito e pronto a dare il suo contributo.

