Ruffin 100 anni di memoria e gentilezza | la Fondazione OIC lo festeggia

Cristiano Ruffin ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, entrando nel Club Over 100 della Fondazione OIC Onlus. Celebrato presso la Residenza di Carmignano di Brenta, rappresenta un esempio di memoria e gentilezza. La Fondazione festeggia questo importante compleanno, testimonianza di un secolo di vita e di valori condivisi.

La Fondazione OIC Onlus festeggia un nuovo ingresso nel suo Club Over 100: Cristiano Ruffin, ospite della Residenza di Carmignano di Brenta, ha compiuto 100 anni il 6 dicembre. Una tappa che diventa occasione per ripercorrere una vita profondamente intrecciata alla storia del territorio e ai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it