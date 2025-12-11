Rubano una Mercedes nel parcheggio dell' hotel | denunciati

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Padova per aver rubato una Mercedes nel parcheggio di un hotel. La 40enne e il 63enne, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di ricettazione in concorso. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al loro deferimento in stato di libertà.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà una 40enne residente nell'alta padovana ed un 63enne nordafricano, senza fissa dimora, entrambi già noti alle forze dell'ordine, poiché ritenuti responsabili dei reati di ricettazione in concorso e.

Scoperti su un'auto rubata con arnesi da scasso: denunciati una 40enne e un 63enne. Per lui è la seconda volta in una settimana - Li hanno trovati dentro un'auto rubata, parcheggiata all'Arcella, con a bordo degli arnesi da scasso. Secondo msn.com