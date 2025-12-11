Rubano Rolex da 40mila euro | tre arresti La polizia smantella la banda dei colpi in strada | VIDEO

La Polizia di Bologna ha smantellato una banda responsabile di furti di Rolex per un valore di 40mila euro. Tre uomini, di età compresa tra 31 e 48 anni e originari di Napoli, sono stati arrestati in seguito a un colpo avvenuto il 2 ottobre scorso. L'operazione ha portato al fermo dei responsabili e alla confisca dei beni.

La Squadra Mobile della Questura di Bologna ha arrestato tre uomini di 48, 47 e 31 anni, tutti nati a Napoli per un furto pluriaggravato di tre Rolex, avvenuto il 2 ottobre scorso. Uno di loro è sospettato anche di un secondo colpo commesso con lo stesso metodo. L’operazione è stata eseguita il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sequestro preventivo di 45.800 euro in contanti, di quattro autovetture e di 7 orologi marca Rolex per un valore complessivo di circa 150mila euro. Indagine dai carabinieri partita da una carrozzeria - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News

Maxi furto all’Appio Claudio: ladri rubano due Rolex, gioielli e francobolli rari per un bottino 200mila euro - Sembra ammontare a circa 200mila euro il bottino del colpo portato a termine all’Appio Claudio, a casa di un architetto, nei giorni scorsi. Segnala fanpage.it