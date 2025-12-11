Ruba una barca piena di pacchi e si schianta contro il ponte di Rialto | incidente da film a Venezia

Un episodio spettacolare ha scosso Venezia: una barca rubata, carica di pacchi, si è schiantata contro il ponte di Rialto, causando danni alla balaustra in marmo. L'incidente, avvenuto nel cuore della città, ha creato momenti di apprensione tra i passanti e le autorità, evidenziando l'imprevedibilità e i rischi delle acque veneziane.

Attimi di paura a Venezia. Una barca si è schiantata contro il ponte di Rialto rompendo parzialmente la balaustra in marmo ai piedi del ponte. Secondo quanto si è appreso, la causa pare sia stato il tentato furto, da parte di una donna, del mototopo con carico di consegne di una ditta di spedizioni. La barca, appesantita dal carico, ha colpito con la poppa tre colonnine e spezzato il piano d’appoggio. La giovane donna nel frattempo è riuscita a scendere dall’imbarcazione e a darsi alla fuga, ma è stata bloccata dagli agenti della Polizia Locale, accorsi sul posto dal richiamo dei testimoni. La barca era ormeggiata dalla parte opposta del Canale Grande, sotto la Riva del Palazzo dei Camerlenghi a Rialto, sede della Corte dei Conti ed era momentaneamente incustodita, perché i due operatori della compagnia di spedizioni erano impegnati a fare consegne: la donna ha così approfittato del momento per salire a bordo e attraversare il canale a velocità sostenuta, andando poi a sbattere dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ruba una barca piena di pacchi e si schianta contro il ponte di Rialto: incidente da film a Venezia

La giovane ha rubato un’imbarcazione da trasporto merci di un corriere, schiantandosi poco dopo contro il parapetto storico ai piedi del Ponte di Rialto e distruggendo diverse colonnine storiche restaurate appena pochi anni fa Il video: https://fanpa.ge/zcoAq. - facebook.com Vai su Facebook

Ruba una barca piena di regali di Natale ma si schianta davanti al ponte di Rialto Vai su X

Donna ruba una barca piena di pacchi, si schianta sul Ponte di Rialto e abbatte le colonnine della balaustra - Momenti di alta tensione e panico questa mattina sul Canal Grande, dove una donna ha rubato un'imbarcazione da trasporto carica di pacchi e si è schiantata contro una spalla del ... Segnala msn.com

Venezia, ruba una barca da trasporto piena di pacchi e si schianta su una balaustra - Una donna, probabilmente in stato di alterazione, ha rubato una barca da trasporto merci ormeggiata ai piedi del ponte di Rialto. Si legge su repubblica.it