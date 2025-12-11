Ruba un topo schianto contro la balaustra del ponte di Rialto | danni incalcolabili VIDEO

Un episodio insolito e spettacolare si è verificato a Venezia, quando un veicolo improvvisato, chiamato

Un “topo” pieno di pacchi da consegnare rubato per lanciarsi in Canal Grande, andando a finire contro la balaustra del ponte di Rialto. La barca da trasporto della ditta Brussa, momentaneamente ormeggiata, è stata adocchiata da una donna, pare nota alle forze di polizia, che senza pensarci pare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

"Anche quest'anno hanno iniziato a rubare gli alberi di Natale esposti in città". - facebook.com Vai su Facebook

Donna ruba la barca di FedEx stracolma di pacchi ma si schianta contro la riva sul Canal Grande - Devastante incidente nautico ai piedi del ponte di Rialto, oggi giovedì 11 dicembre, quando un “mototopo” per il ... Lo riporta msn.com

Venezia, ruba una barca da trasporto piena di regali di Natale e si schianta sulla riva davanti al ponte di Rialto - La donna è salita sull'imbarcazione e l'ha messa in moto per poi schiantarsi violentemente contro un parapetto ... corrieredelveneto.corriere.it scrive