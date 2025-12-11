Ruba in due negozi affiancati per più di trecento euro | in manette

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di trafugare merce da due negozi adiacenti, per un valore superiore a trecento euro. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il proseguimento del furto, ponendo fine a un episodio che ha coinvolto due attività commerciali della zona.

Un uomo è finito in manette, colto in flagranza di reato, dopo aver tentato di rubare la merce di due negozi, uno di fianco all'altro. È successo a Remanzacco, in una zona acquisti sulla statale 54, nel pomeriggio di oggi.Il responsabile è uno straniero di 25 anni, senza fissa dimora e con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

