Ruba i regali di Natale poi lo schianto in barca | incidente spaventoso in Italia violentissimo

Un episodio insolito ha sconvolto Venezia durante il periodo natalizio. Una donna ha rubato una tradizionale barca veneziana carica di regali e, successivamente, si è verificato un incidente violento nel traffico acqueo del Canal Grande, coinvolgendo una barca nel corso di un episodio che ha attirato l’attenzione della città.

Un insolito episodio ha scosso Venezia, dove una donna ha rubato un “topo”, la tradizionale barca veneziana da trasporto, carica di pacchi destinati alla consegna, per poi lanciarsi nel traffico acqueo del Canal Grande. La barca, appartenente alla ditta Brussa, era momentaneamente ormeggiata quando la giovane, già nota alle forze di polizia, avrebbe colto l’occasione per salirci a bordo e avviare la navigazione senza alcuna esperienza. La corsa improvvisata si è conclusa contro la balaustra del ponte di Rialto, dove il “topo” è andato a schiantarsi con violenza, danneggiando sia l’imbarcazione sia il manufatto storico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ruba i regali di Natale, poi lo schianto in barca: incidente spaventoso in Italia, violentissimo

