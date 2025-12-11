Lunedì 11 dicembre, dalle 6:00 alle 9:00, RTL102.5 torna in Vaticano per una puntata speciale di Non Stop News dedicata al Natale. Un evento unico che porterà al centro dell’attenzione le tematiche più rilevanti del periodo natalizio, con aggiornamenti e approfondimenti in diretta dall’Urbe.

Lunedì 11 dicembre, dalle 6:00 alle 9:00, RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata natalizia di Non Stop News. La direttrice Ivana Faccioli, il Caporedattore Enrico Galletti e il giornalista Luigi Santarelli insieme a Don Dario Viganò, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, condurranno dalla Casina Pio IV, all’interno della Città del Vaticano, un’edizione straordinaria del programma per far vivere agli ascoltatori la magia del Natale. Lo speciale sarà raccontato anche sui social dell’emittente con Ludovica Marafini. 🔗 Leggi su Panorama.it