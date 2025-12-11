Rozzano Milano i residenti | Dalle 18 in poi c' è il coprifuoco

Tgcom24.mediaset.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rozzano, in provincia di Milano, i residenti segnalano un coprifuoco dalle 18, mentre il comune è l’unico nel Nord Italia inserito nel decreto Caivano Bis. Quattro cittadini su dieci vivono in palazzi popolari, evidenziando un contesto sociale complesso e nuove misure di sicurezza adottate dall’amministrazione locale.

A "Realpolitik" l'unico comune del nord Italia inserito nel decreto Caivano Bis dove 4 cittadini su 10 vivono in palazzi popolari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

rozzano milano i residenti dalle 18 in poi c 232 il coprifuoco

© Tgcom24.mediaset.it - Rozzano (Milano), i residenti: "Dalle 18 in poi c'è il coprifuoco"

San Donato, il buco nero delle case occupate: blitz e sgombero della polizia locale - Nel fine settimana, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso di un alloggio, provocando ingenti danni, ... Segnala ilgiorno.it

Milano: giudici, 'essere di Rozzano non è attenuante per giovane Rezza' - Se l'età può avere un peso nelle attenuanti generiche, non può esserlo il luogo di residenza. Da iltempo.it