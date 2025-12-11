Rotary Club Valle Telesina prestigiosa nomina per Anna Amalia Villaccio nel Distretto 2101
Il Rotary Club Valle Telesina annuncia con entusiasmo la prestigiosa nomina della Dott.ssa Anna Amalia Villaccio come Assistente del Governatore per l’Anno Rotariano 2025/2026, un riconoscimento che valorizza il suo impegno e dedizione nel servizio rotariano. Questa nomina rafforza ulteriormente il ruolo del club nel promuovere iniziative di solidarietà e sviluppo nella comunità.
