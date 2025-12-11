Rosé parla della nascita di APT e dei preziosi consigli ricevuti da Bruno Mars

Rosé racconta la nascita di APT, un progetto nato dall'incontro con Bruno Mars. Nonostante la distanza tra Seoul e Los Angeles, i due artisti hanno collaborato strettamente, condividendo preziosi consigli e ispirazioni. La loro collaborazione internazionale ha dato vita a qualcosa di unico nel panorama musicale contemporaneo.

Rosé e Bruno Mars vivono in due Paesi non vicini tra loro: la base di lei si trova a Seoul, mentre il cantante statunitense, tendenzialmente, abita a Los Angeles. Nonostante questo, da quando hanno pubblicato il singolo APT., uno dei maggiori successi dell'ultimo biennio, le distanze sembrano essersi accorciate, e i due sembrano avere stretto un rapporto quasi fraterno. Rosé parla del primo incontro con Bruno Mars. Il primo incontro tra la superstar delle Blackpink -che allora stava lavorando al suo primo album da solista- e la popstar americana risale all'estate del 2024, durante un incontro organizzato dall' Atlantic Records nello studio di Mars in California.

