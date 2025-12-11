Rosanna Banfi la straziante rivelazione sul tumore | italiani in lacrime

Rosanna Banfi ha condiviso una toccante testimonianza sulla sua battaglia contro un tumore, emozionando il pubblico italiano. La sua apertura sincera mette in luce il coraggio e la resilienza di fronte a una sfida così difficile, suscitando sentimenti profondi e commozione tra i fan e gli spettatori.

Personaggi tv. – C’è un filo emotivo che ricorre nelle parole di Rosanna Banfi: la forza di rialzarsi, anche quando la vita rimette alla prova senza preavviso. Sedici anni dopo aver sconfitto un tumore al seno, l’attrice ha scoperto di dover affrontare di nuovo la malattia. Questa volta si tratta di un tumore al polmone, un adenocarcinoma individuato durante una tac di controllo. Una notizia dura, alla quale però Rosanna Banfi ha risposto con coraggio: a novembre si è sottoposta a un intervento che ha permesso di rimuovere la massa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Rosanna Banfi, la straziante rivelazione sul tumore: italiani in lacrime

Rosanna Banfi e il tumore: «Ha colpito i polmoni, posso sconfiggerlo di nuovo. Papà Lino mi tempesta di telefonate da quando ha saputo» - facebook.com Vai su Facebook

Un nuovo tumore per Rosanna Banfi dopo 16 anni. Ad annunciarlo è la stessa attrice, figlia di Lino Banfi, con un post su Instagram: "Dopo 16 anni 'l'ospite', assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un'altra stanza dell Vai su X

Rosanna Banfi, dopo 16 anni di nuovo malata di cancro: “Lo abbiamo cacciato a calci” - Rosanna Banfi è una di quelle donne che il pubblico sente “di famiglia”, con la sua ironia e il suo sorriso luminoso e sempre autentico, capace di conquistare con la sua semplicità e la sua forza ... Scrive dilei.it

Rosanna Banfi, il tumore è tornato: «Dopo 16 anni si è ripresentato, ma ha scelto un'altra stanza della mia casa». La foto dopo l'operazione - Rosanna Banfi ha annunciato sul suo profilo Instagram il ritorno «dell'ospite indesiderato» che pensava di aver sconfitto 16 anni fa. Lo riporta leggo.it