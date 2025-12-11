Rosanna Banfi | I linfonodi sono puliti la mia disavventura col tumore è finita

Rosanna Banfi annuncia con gioia la fine della sua battaglia contro il tumore al polmone, con i linfonodi puliti. Dopo un mese di angoscia, le festività natalizie portano notizie positive, offrendo un momento di sollievo e speranza.

Le festività natalizie portano notizie positive per Rosanna Banfi. Dopo un mese vissuto nell'angoscia a seguito della scoperta del tumore al polmone avvenuta lo scorso novembre, la figlia di Lino Banfi tira un sospiro di sollievo. L'intervento chirurgico, a cui si è sottoposta alcune settimane fa, le ha permesso di rimuovere l'adenocarcinoma al polmone destro con successo e ora l'esito degli esami successivi hanno rilevato che l'operazione è stata risolutiva e che la brutta disavventura si è già conclusa. L'adenocarcinoma al polmone. Proprio nel giorno in cui il settimanale Gente le ha dedicato la copertina del numero in edicola - una cover story realizzata insieme a papà Lino, alla figlia Virginia e alla nipotina Matilde - Rosanna Banfi ha messo la parola fine all' incubo che stava vivendo da alcuni mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rosanna Banfi: "I linfonodi sono puliti, la mia disavventura col tumore è finita"

