Rosanna Banfi e il tumore l' emozionante annuncio | La mia disavventura è finita qui

Rosanna Banfi condivide un importante aggiornamento sulla sua salute, annunciando la fine di un percorso difficile legato a un tumore che era tornato dopo 16 anni. Con parole di gratitudine e sollievo, l'attrice ha comunicato che questa fase complessa si è conclusa, portando un messaggio di speranza e resilienza.

