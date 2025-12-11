Rosanna Banfi è guarita | Ho i linfonodi puliti

Rosanna Banfi ha annunciato di essere ufficialmente guarita dal tumore, con grande sollievo e gioia. Dopo un mese dalla comunicazione della diagnosi, l'attrice ha condiviso un messaggio positivo, sottolineando di avere i linfonodi puliti. Questa notizia rappresenta un importante passo avanti nel percorso di salute di Banfi, portando speranza e conforto ai suoi fan e alla famiglia.

"Un professore che mi ha ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui" Un selfie sorridente quello che Rosanna Banfi pubblica sul suo profilo Instagram, per condividere una notizia che stava aspetta - facebook.com Vai su Facebook

Un nuovo tumore per Rosanna Banfi dopo 16 anni. Ad annunciarlo è la stessa attrice, figlia di Lino Banfi, con un post su Instagram: "Dopo 16 anni 'l'ospite', assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un'altra stanza dell Vai su X

